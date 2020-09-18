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Concern over more lenient approach to riders’ recreational drug use *H&H Plus*

Pippa Cuckson Pippa Cuckson

As an Olympic sports body, the FEI has to comply with increased leniency toward recreational drug use. H&H talks to the experts to find out what the implications of this change could be

The FEI is reluctantly adopting a more lenient approach to recreational drug use by riders next year, in line with changes in the World Anti-Doping Agency’s (WADA) stance.

From January 1, the suspension for social drugs will be reduced from two years to one to three months if use is proven to be “out of competition” and not intended to enhance sports performance.

Equestrianism has to adopt this because, as an Olympic sports body, the FEI is bound by the WADA code.

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