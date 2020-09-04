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Young horses rise to the Hickstead challenge with Nick Skelton a winning owner *H&H Plus*
Penny Richardson
4 September, 2020 20:02
H&H is on site at Hickstead’s Science Supplements All England Jumping Championships, and spoke to today’s winners. Find out who won what and how...
Young horses took centre stage in the International Arena on day two of the Science Supplements All-England Championships at
Hickstead, where the highlights were the Al Shir’aa four-, five- and six-year-old finals.
The new five-year-old champion is
Nick Skelton’s Billy Bilboa, who was beautfully ridden by 19-year-old Lottie Tutt.
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