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Flying 128s and a win for Holly Smith at Hickstead *H&H Plus*
Penny Richardson
H&H is on site at Hickstead’s Science Supplements All England Jumping Championships, and spoke to today’s winners. Find out who won what and how...
Pony riders and their supporters arrived at Hickstead in force for the winter finals reallocated to the Science Supplements All England Jumping Championships after the Royal International Horse Show was lost to the lockdown.
They certainly made the most of the opportunity to compete in the International Arena and the standard in all three championships was incredibly high.
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