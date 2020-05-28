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The big debate: showjumping’s response to Nick Skelton’s recent H&H comment *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

Nick Skelton’s recent H&H column has prompted discussion across the country. H&H’s showjumping editor Jennifer Donald seeks reaction from a cross-section of individuals including: Sarah Lewis – young horse producer and trainer of amateur riders; Matt Hoskins – course-designer, show organiser, business owner and former rider; Adam Cromarty – broadcaster, commentator, judge and husband to an amateur showjumper; and Jay Halim – rider, producer and breeder

Never has a comment in H&H sparked such an impassioned response or inspired such feverish debate as Nick Skelton’s opinion piece (14 May issue).

Whether people were nodding sagely in agreement with his proposals for British showjumping or wished to tear up their copy of the magazine in disgust, as showjumper Jay Halim shrewdly observes, “How lucky are we to have so many people who care so passionately about our sport?”

It’s impossible to please everyone in such a diverse sport where both leisure riders and Olympic medallists need to be catered for, so it’s no surprise that so many are calling out for change. To reflect just some of the many opinions, we spoke to a cross-section of people involved in the industry to hear their views about what’s working for them and what isn’t, and where the sport might go from here.

Do let us know your thoughts, too, at hhletters@ti-media.com

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