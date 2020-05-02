{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Graham Fletcher: We need to show the inside story *H&H Plus*

Opinion
Graham Fletcher Graham Fletcher

A question I’m still continually asked is why there’s virtually no coverage of showjumping on mainstream television – especially when it was so popular in the 1960s, ’70s and ’80s.

Due to the enthusiasm for football, other sports have had air time reduced. But I really do think that British Showjumping (BS) must put more resources into the promotion of our sport.

For years I’ve been at odds with the present administration over it. They maintain that BS is a body for all members, and from a democratic point of view, I agree that it’s run very fairly.