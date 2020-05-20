{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Peter Charles: debate about our sport’s future can only be good *H&H Plus*
Peter Charles
20 May, 2020 09:00
Following on from Nick Skelton’s controversial column suggesting a significiant increase in membership costs to raise funds that could then be reinvested back into show facilities in Britain, fellow Olympian Peter Charles shares his thoughts...
As Nick Skelton outlined in
his comment in , this lockdown situation does present a great opportunity to reflect on how the sport has developed into what it is today. Whether you agree with his comments or not, the debate it has generated can only be good for the future of the sport. H&H last week
What British showjumping has is one of the best export economies in Europe. On most tours, British riders outnumber the host nation. We take multiple lorries, horses and grooms and spend a lot of money, year in and year out. That money is leaving the country and this is a chance to look at how and why that has come about.
{"content":"PGgzPuKAnFRoZSBnb29kIG9sZCBkYXlz4oCdPC9oMz4KPHA+V2UgZG8gaGFycCBvbiBhYm91dCB0aGUg4oCcZ29vZCBvbGQgZGF5c+KAnSBidXQgaXQgaXMgdXNlZnVsIHRvIHJlbWVtYmVyIHdoYXQgb3VyIGNpcmN1aXQgdXNlZCB0byBsb29rIGxpa2UuPC9wPgo8cD5FdmVyeSBCdXRsaW7igJlzIGhvbGlkYXkgY2FtcCBpbiB0aGUgY291bnRyeSBob3N0ZWQgdG9wLWNsYXNzIHNob3dqdW1waW5nLCB3aXRoIDMwIHJpZGVycyBpbnZpdGVkIGFuZCBwYWlkLiBUaGVyZSB3ZXJlIHRoZSBhbWF0ZXVyIGFuZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgV29ybGQgQ2hhbXBpb25zaGlwcyBhdCBDYXJkaWZmIENhc3RsZSwgdGhlIEV2ZXJlc3QgRG91YmxlIEdsYXppbmcgY2hhbXBpb25zaGlwcyBhbmQgdGhlIExhbmNpYSBmaW5hbHMgYXQgTm9ydGh3b29kLCB3aGVyZSB0aGUgd2lubmVyIHdvbiBhIGNhci48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNiIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItZGVza3RvcCBoaWRkZW4iPjwvZGl2PjxzY3JpcHQ+d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHM9d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHN8fFtdO3dpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzLnB1c2goeyJpZCI6ImFwZXN0ZXItNiIsImNsYXNzIjoiYXBlc3Rlci1kZXNrdG9wIiwicGxhY2VtZW50IjoiZGVza3RvcCIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8cD5XZSBoYWQgZm91ciBpbnRlcm5hdGlvbmFsIEhpY2tzdGVhZCBtZWV0aW5ncywgYW5kIEhvcnNlIG9mIHRoZSBZZWFyIFNob3cgKEhPWVMpIGF0IFdlbWJsZXkgd2FzIGZvbGxvd2VkIHRoZSB3ZWVrIGFmdGVyIGJ5IHRoZSBDb3Vydm9pc2llciBDaGFtcGlvbnNoaXBzLCB3aGljaCBoYWQgdGhlIGJpZ2dlc3QgcHJpemUgbW9uZXkgaW4gRXVyb3BlLjwvcD4KPHA+TWFueSBib3JvdWdocyBpbiBMb25kb24gYWxzbyBoZWxkIHNob3dzIOKAkyBDbGFwaGFtLCBXYW5kc3dvcnRoIGFuZCBIeWRlIFBhcmsg4oCTIGFzIHdlbGwgYXMgYSBjb3VwbGUgb2Ygc2Vhc2lkZSBjcmFja2VycyBpbiBTb3V0aHBvcnQgYW5kIFNvdXRoc2VhLjwvcD4KPHA+QSBsYXJnZSBwcm9wb3J0aW9uIG9mIHRoZSBCcml0aXNoIFNob3dqdW1waW5nIChCUykgbWVtYmVyc2hpcCBhcmUgYW1hdGV1ciByaWRlcnMsIHdoaWNoIGlzIG5vIHByb2JsZW0sIGJ1dCBzb21ld2hlcmUgaW4gdGhlIG9yZ2FuaXNhdGlvbiB0aGVyZSBuZWVkcyB0byBiZSBhbiBlbnRlcnByaXNpbmcgb3V0Zml0IGxvb2tpbmcgcHVyZWx5IGF0IHJlaW52ZW50aW9uIGFuZCB0aGUgY3JlYXRpb24gb2YgbmV3IHNob3dzIGFuZCB2ZW51ZXMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhpcyB3b3VsZCBiZSBzdWNoIGEgZ29vZCBvcHBvcnR1bml0eSB0byBncm93IG91ciBwcm9mZXNzaW9uYWwgZ2FtZSB0byB0aGUgc3RhbmRhcmQgd2hlcmUgd2UgY2FuIGF0dHJhY3QgbW9yZSBmb3JlaWduIHJpZGVycyB0byBvdXIgc2hvcmVzIOKAkyB0aGF0IHdvdWxkIGJlIHRoZSBzaWduIHdlIGFyZSBnZXR0aW5nIGl0IHJpZ2h0LjwvcD4KPGgzPlRoZSBkcmVhbSBpcyByZWFsPC9oMz4KPHA+VGhlcmUgaGFzIGJlZW4gbW9yZSB0aGFuIG9uZSBvY2Nhc2lvbiBpbiB0aGUgcGFzdCBmZXcgd2Vla3Mgd2hlbiBJ4oCZdmUgd29rZW4gdXAgYW5kIHRob3VnaHQsIOKAnFRoYXQgd2FzIHNvbWUgZHJlYW3igJ0g4oCTIGFuZCB0aGVuIHJlYWxpc2VkIGl04oCZcyBhbGwgcmVhbCE8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5XZSB3ZXJlIGluIFNwYWluIHdpdGggMjAgaG9yc2VzIGFuZCAxMyBwZW9wbGUgd2hlbiBnb3Zlcm5tZW50cyBzdGFydGVkIHRvIGJyaW5nIGluIHJlc3RyaWN0aW9ucy4gVGhlIHNob3cgd2FzIGNsb3NlZCBkb3duIGFuZCB3ZSBoYWQgdG8gZmx5IGluIGRyaXZlcnMgdG8gZ2V0IHRoZSBob3JzZXMgb3V0LCBqdXN0IG1ha2luZyB0aGUgbGFzdCBjb21tZXJjaWFsIGZsaWdodHMgaG9tZSBvdXJzZWx2ZXMuPC9wPgo8cD5OaWNrIG1lbnRpb25lZCBpbiBoaXMgY29sdW1uIGhvdyBnb29kIGl0IHdhcyBpbiBTcGFpbiBvbiB0aGUgU3Vuc2hpbmUgVG91ciwgYnV0IGl0IHdhc27igJl0IHdpdGhvdXQgaXRzIGRpc2FwcG9pbnRtZW50cy4gSXTigJlzIG5vdCBhIGNoZWFwIHRvdXIgYnV0IHRoZSBtYWluIGNsYXNzZXMgd2VyZSBzdGlsbCB2YXN0bHkgb3ZlciBzdWJzY3JpYmVkLiBUaGVyZSB3ZXJlIGFyb3VuZCAxNTAgZW50cmllcyB0cnlpbmcgdG8gcXVhbGlmeSBmb3IgdGhlIDUwLXN0YXJ0ZXIgZ3JhbmQgcHJpeCBhbmQgdGhhdOKAmXMgbm90IHJlYWxseSB0aGUgaW50ZW5zaXR5IHlvdSB3YW50IGF0IHRoYXQgdGltZSBvZiB5ZWFyLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxoMz5XaGVuIHdpbGwgaXQgZW5kPzwvaDM+CjxwPldl4oCZcmUgYmFjayB1cCBhbmQgcnVubmluZyBhdCBIZWF0aGNyb2Z0IEZhcm0gd2l0aCB0aGUgYnJlZWRpbmcgc2Vhc29uIHdlbGwgdW5kZXIgd2F5LiBXZeKAmXJlIGJlaW5nIHZlcnkgc3RyaWN0IHdpdGggaHlnaWVuZSBhbmQgYXJlIHN0b2NrZWQgdXAgd2l0aCBzYW5pdGlzZXJzIGFuZCBwbGVudHkgb2YgbWVkaWNhbCBnbG92ZXMuIE91ciBmYXJyaWVyIG5vdyBzaG9lcyBpbiBpc29sYXRpb24gYW5kIHdlIGhhdmUgYW4gaXNvbGF0aW9uIGJveCBmb3IgdGhlIHZldHMgdG8gdXNlIGlmIHRoZXkgYXJlIG9uIHRoZSB5YXJkLjwvcD4KPHA+U2hvd2p1bXBpbmcsIGxpa2UgZXZlcnl0aGluZyBlbHNlLCBoYXMgYmVlbiBpbiBsb2NrZG93biwgYW5kIHRoZSBxdWVzdGlvbiBvbiBldmVyeWJvZHnigJlzIGxpcHMgaXMgd2hlbiB3aWxsIHdlIGJlIGp1bXBpbmcgYWdhaW4\/IEkgdGhpbmsgYnkgSnVuZSBvciBKdWx5LCBhdCBhIG5hdGlvbmFsIGxldmVsLCB3ZSBjb3VsZCByZXN1bWUgc29tZSBjb21wZXRpdGlvbnMuPC9wPgo8cD5UaGUgYmVzdCByb3V0ZSB3b3VsZCBiZSB0byBnZXQgdGhlIHByb2Zlc3Npb25hbHMgb3V0IGZpcnN0IGFuZCByZXN0cmljdCBwZW9wbGUgdG8ganVtcGluZyBhdCB0aGVpciByZWdpb25hbCBzaG93IGNlbnRyZXMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNyIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItbW9iaWxlIGhpZGRlbiI+PC9kaXY+PHNjcmlwdD53aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90cz13aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90c3x8W107d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHMucHVzaCh7ImlkIjoiYXBlc3Rlci03IiwiY2xhc3MiOiJhcGVzdGVyLW1vYmlsZSIsInBsYWNlbWVudCI6Im1vYmlsZSIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+CjxwPklmIEJTIGNyZWF0ZXMgc3RyaWN0IGd1aWRlbGluZXMgZm9yIG9yZ2FuaXNlcnMsIEkgdGhpbmsgaXQgY2FuIGdvIGFoZWFkLiBXZeKAmWQgbmVlZCBsaW1pdGVkIG9ubGluZSBlbnRyaWVzIGFuZCBhbGxvdHRlZCB0aW1lcywgaWRlYWxseSBib3RoIGEgd2FybS11cCByaW5nIGFuZCBhIGNvbGxlY3RpbmcgcmluZywgYW5kIGdyb29tcyB3b3VsZCBuZWVkIHRvIHdlYXIgbWFza3MuPC9wPgo8cD5XZeKAmXJlIGxpa2VseSB0byBuZWVkIGV4dHJhIHN0ZXdhcmRzIGFuZCBhZGRpdGlvbmFsIGZhY2lsaXRpZXMsIHN1Y2ggYXMgbW9yZSB0b2lsZXRzLCB0byBlbnN1cmUgc29jaWFsIGRpc3RhbmNpbmcuPC9wPgo8cD48ZW0+UmVmIEhvcnNlICZhbXA7IEhvdW5kOyAyMSBNYXkgMjAyMDwvZW0+PC9wPgo8cD4K"}
You may also be interested in…
Credit: Charles Sainsbury-Plaice
H&H’s showjumping columnist proposes how to give British showjumping a massive shake-up
As the the Olympic gold medal-winning duo Nick Skelton and Big Star prepare to officially retire at Royal Windsor Horse
Nick Skelton with Big Star.
Credit: Jon Stroud Media
Horse & Hound's new showjumping columnist laments the drain of backroom talent behind our teams
Olympic gold medal winning showjumper Nick Skelton was appointed an OBE at Buckingham Palace yesterday (Tuesday 4 December)
H&H's showjumping columnist talks frankly about "the most consummate professional" he's ever come across
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}