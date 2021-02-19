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Progress made on ‘essential’ horse welfare projects *H&H Plus*
Lucy Elder
19 February, 2021 18:29
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Progress into “essential” projects set out by the racing industry’s Horse Welfare Board is being made, one year on from its launch, despite Covid challenges. H&H finds out more
PROGRESS into “essential” projects set out by the racing industry’s Horse Welfare Board is being made, one year on from its launch, despite Covid challenges.
The whip, euthanasia and the ethics of using horses in sport were among the key headlines from the
five-year strategy , which the industry hopes will serve as a “blueprint” for thoroughbreds before, during and after their racing careers.
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