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How the horse-human relationship affects our most important decisions *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Two connected studies looked into the unique relationship between horses and humans, and how this affects decisions from purchase through to euthanasia. H&H speaks to the researchers to find out more

THE unique nature of the horse-human relationship, from financial purchase to family member to euthanasia, has been explored in research that it is hoped will help all parties in future.

A qualitative study on the influence of the horse-human bond on key events in equine lifetimes, and the follow-up cross-sectional research on buying and euthanasia decision-making, both funded by the Horse Trust, has been published in Vet Record.

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