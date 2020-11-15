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Industry must stay one jump ahead in a changing world *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

THE equestrian industry must stay ahead of the game to keep its social licence to operate, to convince the public that the relationship between horses and humans is mutually beneficial.

This was the view expressed during an expert panel discussion at the 2020 virtual World Horse Welfare conference on 12 November.