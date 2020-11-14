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‘She’s my saviour’: Equestrian speaks out on the power of horses *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

A WOMAN who had never had or wanted horses in her life told the world how without a rescued, non-ridden pony, she does not believe she would still be here.

Debbie Matthews founded Go Racing Green, which aims to help people who love the sport but have challenges to go to events, combat isolation and make racecourses more inclusive. She was one of the speakers at the World Horse Welfare online conference on 12 November.