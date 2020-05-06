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New standard for frangible cross-country fences could boost invention *H&H Plus*
Lucy Elder
6 May, 2020 12:55
Following news of a new standard for frangible devices and a change to the testing process, hopes are high that new inventions to help improve eventing safety could be on the way. H&H finds out more and asks experts for their views...
A new standard has been set for frangible devices following extensive research into eventing safety, with hopes this could pave the way for new inventions.
The research involved six months’ work by the FEI’s eventing frangible device working group; Dave Vos, Geoff Sinclair, Mark Phillips and Jonathan Clissold, plus the Transport Research Laboratory.
This included reviewing slow-motion footage of fences being jumped at multiple events as well as testing.
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