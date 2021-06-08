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Pearson eyes up Tokyo: ‘He is one of the most talented horses I’ve had’ *H&H Plus*
Andrea Oakes
8 June, 2021 15:00
Para riders excel at the winter championships at Myerscough College Para Winter Championships in Lancashire
“HE’S going great guns,” said
Lee Pearson of his Tokyo Paralympic prospect Breezer III, who headed the grade II individual with 75.39%. “I asked for more power and cadence than I usually dare to, and he responded well and was marked accordingly.”
Lee’s aim with the low-mileage and “sensitive” 10-year-old is plenty of exposure to big show atmosphere in the Games run-up.
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