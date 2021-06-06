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Cruz III: meet the pony Charlotte Dujardin purchased who is destined for grand prix *H&H Plus*

Martha Terry Martha Terry

    • Ponies are a rare sight at grand prix, but Charlotte Dujardin’s diminutive protégé is well on his way

    12yo chestnut gelding, 14.1hh
    Stable name: Tom
    Owner/rider: Jayne Turney
    Breeder: Rachel Silk
    Best results: PSG national champion at 2020 winter dressage championships; inter I regional winter champion 2020; twice advanced medium reserve national champion in 2019; medium restricted national champion 2015; 2013 SPSS young dressage pony champion (ridden by Jayne Turney). Novice open national champion 2014 (with Phoebe Peters); numerous top-10 placings in international pony classes with Jessie Kirby and Charlotte McDowall.

    “I’VE bought a pony, he’s a bit wild, so I thought of you.” These were the words of double Olympic champion Charlotte Dujardin to her friend Jayne Turney back in 2013. Charlotte had been keen to train a pony up to grand prix, but handed the reins of the rising four-year-old Cruz III (Tom) over to Jayne as a project.

    This feature is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 3 June 2021

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