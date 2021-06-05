Dono Di Maggio OLD: ‘I remember thinking that it was the best feeling I had ever had from a horse’ *H&H Plus*

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Polly Bryan Polly Bryan

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    Need to know

    Dono Di Maggio OLD
    Age: 14
    Breeding: Dimaggio x Santander H
    Studbook: Oldenburg
    Rider: Emile Faurie
    Breeder: Gabriele Heinisch
    Owners: Theodora Livanos and Emile Faurie
    Greatest achievements: first grand prix and grand prix special at Aachen CDI3* 2018; third grand prix and second grand prix special at Fritzens CDI4* 2018; team bronze at WEG 2018; third grand prix special at Wellington CDI3* 2021

    This feature is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 3 June 2021

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