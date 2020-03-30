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‘Missed the point, again’: Disappointment at government’s response to fireworks inquiry *H&H Plus*
Lucy Elder
30 March, 2020 13:32
H&H garners reaction to the government’s response to the inquiry that involved consultations with groups including the RSPCA, the British Fireworks Association, the National Police Chiefs Council, and the National Fire Chiefs Council...
A government response to an intensive inquiry into the irresponsible use of fireworks has been met with disappointment.
More than 750,000 people signed petitions relating to use of fireworks over the past three years, prompting an investigation by the petitions committee in 2019.
The inquiry involved consultations and evidence from groups including the RSPCA, the British Fireworks Association, the National Police Chiefs Council, and the National Fire Chiefs Council.
This ended with a report, submitted to government in November — and the response to this has been met with frustration.
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