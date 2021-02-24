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Legal case settled over mare who died in slurry lagoon *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The legal case over the death of a world-class dressage mare has concluded, three and a half years later. H&H speaks to all parties involved in the case

THE owner of a world-class horse who drowned in a slurry pit while at stud in 2017 says she is glad the legal action has concluded, as it is “validation of [the mare’s] life”.

Jane Sewell’s 16-year-old mare Die Callas died at Newton Stud, Devon, in July 2017, when she got through a gate to a slurry lagoon, having been turned out as a barn was on fire. Newton Stud admitted liability, and the stud’s insurers and Mrs Sewell have now settled out of court.

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