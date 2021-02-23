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‘Sanctuary’ court case shows need for rescue licensing *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

THE case of an equine “sanctuary” from which 137 horses were removed, many in poor condition, highlights the need for the licensing of such organisations.

Sandra Jane Kaverneng-Stolp, known as Sandra Stolp, pleaded guilty to four offences under the Animal Welfare Act, relating to 22 horses, at Swansea Magistrates’ Court on 15 February. The 54-year-old, of Derwen Road, Pontardawe, Swansea, ran the Whispering Willows sanctuary.

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