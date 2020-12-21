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We are all responsible for fixing ‘broken system’ that allows horses to suffer *H&H Plus*
Eleanor Jones
21 December, 2020 16:06
Leading UK equine welfare charities have created a report looking into what can no longer be called a horse crisis, as it has become the norm. They have also made recommendations on how to resolve the problems. H&H finds out more
SEVEN welfare charities have joined forces to report on the “dire state” of the UK’s horse crisis – and offer solutions to the “broken system” that has caused it.
World Horse Welfare, Blue Cross, Bransby Horses, British Horse Society, Horseworld, Redwings and the RSPCA published the report, which highlights the fact more responsible ownership, rules and enforcement are needed to “break the cycle of suffering”. Britain’s Horse Problem,
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Credit: RSPCA
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