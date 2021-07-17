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Leading vet who fabricated Home Office letter is struck off

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • The Royal College of Veterinary Surgeons disciplinary committee has announced its findings on charges against Sue Dyson. H&H finds out more

    DR SUE DYSON said she has no recollection of writing a letter that led to her being struck off the veterinary register, stating she would never knowingly behave dishonestly.

    The Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) disciplinary committee found that Dr Dyson was guilty of disgraceful conduct in a professional respect, after a hearing on 9 July.

    The former head of clinical orthopaedics at the Animal Health Trust (AHT) was charged in relation to correspondence about a study she led into the effects of excess rider weight on horses.

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