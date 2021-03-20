{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
New ethogram to improve understanding of equine discomfort behaviour *H&H Plus*
Becky Murray
20 March, 2021 11:02
Researchers have created an ethogram based on 35 years of research and observations. H&H speaks to the researchers and an equine behavioural expert to find out more
A NEW ethogram based on decades of observations of thousands of horses has been developed in the hope of creating a more “universal” understanding of discomfort
behaviours.
The
Equine Discomfort Ethogram by Catherine Torcivia and Sue McDonnell of the University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine was published in Animals last month and includes 73 behaviours shown by horses, with illustrations and video examples.
{"content":"PHA+VGhlIGV0aG9ncmFtIHdhcyBjcmVhdGVkIGJhc2VkIG9uIDM1IHllYXJzIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL2hvcnNlLXJlc2VhcmNoIj5yZXNlYXJjaDwvYT4gdW5kZXJ0YWtlbiBhdCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eeKAmXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay90YWcvZXF1aW5lLWhvc3BpdGFscyI+ZXF1aW5lIGhvc3BpdGFsPC9hPiB3aXRoIDI0LWhvdXIgdmlkZW8gcmVjb3JkaW5ncyBvZiBzdGFibGVkIGhvcnNlcywgYm90aCB3ZWxsIGFuZCB3aXRoIGhlYWx0aCBpc3N1ZXMsIHdoZW4gdGhlaXIgY2FyZXRha2VyIHdhcyBhbmQgd2FzIG5vdCBwcmVzZW50LjwvcD4KPHA+RHIgTWNEb25uZWxsIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiB0aGUgcmVzZWFyY2ggaXMgYmVuZWZpY2lhbCBpbiB1bmRlcnN0YW5kaW5nIHdoeSBhIGhvcnNlIGlzIGRpc3BsYXlpbmcgYSBiZWhhdmlvdXIuPC9wPgo8cD7igJxPbmUgb2YgdGhlIHVuZGVybHlpbmcgdGhlbWVzIG9mIGhlbHBpbmcgdmV0cywgb3duZXJzIGFuZCB0cmFpbmVycyBpcyB0byB1bmRlcnN0YW5kIHdoYXQgaG9yc2VzIGRvIHdoZW4gdGhleeKAmXJlIHVuY29tZm9ydGFibGUuIEluIGFsbW9zdCBhbGwgY2FzZXMgaXTigJlzIG5vdCB0byBkbyB3aXRoIG1pc2JlaGF2aW91ciwgdGhleeKAmXJlIGp1c3Qgc2hvd2luZyB0aGVpciBwaHlzaWNhbCBkaXNjb21mb3J0LOKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+4oCcT3ZlciB0aGUgeWVhcnMsIGNsaW5pY2lhbnMgaGF2ZSBhc2tlZCwg4oCYSG93IGRvIHdlIGVkdWNhdGUgcGVvcGxlIG9uIHRoZXNlIGJlaGF2aW91cnM\/4oCZLCBzbyB3ZSBmZWx0IGl0IHdhcyB0aW1lIHRvIHB1dCBpbiB3cml0aW5nIGhvdyB3ZSBldmFsdWF0ZSB0aGVzZSBjYXNlcyB3aXRoIHRoZSBoZWxwIG9mIGRpYWdyYW1zLiBXZSB3YW50ZWQgY2xlYXIgdW5pdmVyc2FsIGNvbW11bmljYXRpb24gc28gd2hldGhlciB5b3XigJhyZSBpbiBKYXBhbiBvciBQZW5uc3lsdmFuaWEsIHNvbWVvbmUgY2FuIHNheSwg4oCYWWVzLCB0aGlzIGlzIHdoYXQgSeKAmW0gbG9va2luZyBhdC7igJkgVGhhdOKAmXMgd2h5IHRoZSBpbGx1c3RyYXRpb25zIGFyZSBzbyBpbXBvcnRhbnQu4oCdPC9wPgo8cD5EciBUb3JjaXZpYSBhZGRlZCB0aGF0IHRoZSBldGhvZ3JhbSBpcyBub3QgbWVhbnQgdG8gYmUgZGlhZ25vc3RpYywgYnV0IGNhbiBoZWxwIG93bmVycyBkZXNjcmliZSB0aGVpciBob3JzZXPigJkgYmVoYXZpb3VyIHRvIHRoZWlyIHZldHMuPC9wPgo8cD7igJxJdOKAmXMgbWVhbnQgdG8gaGVscCBwZW9wbGUgcmVjb2duaXNlIHRoYXQgdGhlc2UgdGhpbmdzIGFyZSBoYXBwZW5pbmcgYW5kIGlmIHRoZXkgc2VlIHRoZXNlIHJlcGVhdGVkbHkgb3ZlciB0aW1lIHRoZW4gaXQgaXMgYW4gaW5kaWNhdGlvbiBmb3IgdGhlbSB0byBjb250YWN0IHRoZWlyIHZldCBhbmQgaGF2ZSBtb3JlIGRpYWdub3N0aWNzIHBlcmZvcm1lZCzigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcV2Ugd2FudCBwZW9wbGUgdG8gdW5kZXJzdGFuZCBub3QgdG8gcGFuaWMgaWYgdGhleSBzZWUgb25lIGluY2lkZW5jZSBvZiBhIGJlaGF2aW91ci4gV2hlbiB3ZeKAmXJlIGV2YWx1YXRpbmcgaG9yc2VzIGZvciBwcm9sb25nZWQgZGlzY29tZm9ydCwgaXTigJlzIGJhc2VkIG9uIHJlcGV0aXRpdmUgb2JzZXJ2YXRpb25zIG9mIHRoZSBzYW1lIGJlaGF2aW91cnMuIFNvbWUgYmVoYXZpb3VycyBsaXN0ZWQgaW4gdGhlIGV0aG9ncmFtIGFyZSBub3JtYWwgaW4gY2VydGFpbiBjb250ZXh0cyBhbmQgaXTigJlzIG5vdCB1bnRpbCB5b3Ugc3RhcnQgc2VlaW5nIHRoZW0gcmVwZXRpdGl2ZWx5IG9yIG91dCBvZiBjb250ZXh0IHRoYXQgeW91IG5lZWQgdG8gYmUgY29uY2VybmVkLuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkhvcnNlIFRydXN0IGVxdWluZSBkaXJlY3RvciBvZiBiZWhhdmlvdXIgR2VtbWEgUGVhcnNvbiwgd2hvIHByZXZpb3VzbHkgc3BlbnQgdGhyZWUgd2Vla3Mgd2l0aCBEciBNY0RvbmVsbCB1bmRlcnRha2luZyBvYnNlcnZhdGlvbiBhbmQgdmlkZW9pbmcgb2Ygc2VtaS1mZXJhbCBwb25pZXMsIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiB0aGVyZSBoYXMgYmVlbiBhIOKAnG1hc3NpdmUgc2hpZnTigJwgdG93YXJkcyBwZW9wbGUgdW5kZXJzdGFuZGluZyB0aGF0IHByb2JsZW0gYmVoYXZpb3VycyBvZnRlbiByZWxhdGUgdG8gcGFpbiBvciBpbmNvcnJlY3QgdHJhaW5pbmcgcmVzcG9uc2VzLCByYXRoZXIgdGhhbiBiZWluZyDigJxuYXVnaHR54oCdLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+4oCcVmlkZW8gZm9vdGFnZSB0YWtlbiBvdmVybmlnaHQgY2FuIGJlIGEgcmVhbGx5IHZhbHVhYmxlIHRvb2wgd2hlcmUgd2UgdGhpbmsgdGhlcmUgbWF5IGJlIHNvbWV0aGluZyB3cm9uZyBidXQgd2UgY2Fu4oCZdCBwaW5wb2ludCB3aGF04oCZcyBnb2luZyBvbi4gSXQgbWFrZXMgc2Vuc2UgZm9yIGEgaG9yc2UgYXMgYSBwcmV5IGFuaW1hbDsgdGhleSB3aWxsIGhpZGUgaW5kaWNhdG9ycyBvZiBwYWluIHdoZW4gcGVvcGxlIGFyZSBhcm91bmQsIHNvIGdldHRpbmcgdmlkZW8gZm9vdGFnZSBpcyByZWFsbHkgdXNlZnVsLOKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm1kcGkuY29tLzIwNzYtMjYxNS8xMS8yLzU4MC9odG0iPlRoZSBmdWxsIHN0dWR5IGlzIGF2YWlsYWJsZSBvbmxpbmUuPC9hPjwvcD4KPHA+Cg=="}
You might also be interested in…
Read the latest veterinary research
IT is hoped the research has provided information to help in the fight against obesity
Credit: Centaur Biomechanics
Library image.
Credit: Alamy Stock Photo
Library image.
Credit: Horse & Hound/IPC+ Syndication
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}