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Thermal scanning for saddle-fitting should be ‘treated with caution’, research finds *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • There have been suggestions that thermal scanning may be an effective way of detemrining saddle fit. H&H speaks to researchers involved in a recently published study that found otherwise

    THE use of thermal imaging to determine saddle fit should be “treated with caution”, as a study showed incorrect fit does not affect back temperatures.

    In a study published in Animals, researchers found that thermal activity under incorrectly fitting saddles was no different to that under correctly fitted tack – or to the temperatures recorded after the horses had been lunged without saddles.

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