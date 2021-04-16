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Viable equine herpes virus survives on bedding for 48 hours, study finds *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • A study reveals more about how long the EHV-1 virus can survive on a range of materials and under different environmental conditions. H&H speaks to researchers and vets to find out more, and what this means for riders

    VIABLE equine herpes virus (EHV-1) lingered on a range of environmental materials for 48 hours, a study has found.

    Researchers from the Center for Companion Animal Studies, Colorado State University, found that the virus’s persistence, on a range of materials commonly found in yards, was likely to represent a transmission risk.

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