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Piggy March dominates with a double at Keysoe international *H&H Plus*
Hannah Lemieux
30 September, 2020 09:00
Piggy March keeps her Cooley in blustery conditions to score and an amateur lands her first international title
Keysoe (4), Beds, 25–27 September
Piggy March was on flying form at Keysoe’s international showcase, dominating the feature three-star and also coming home with two-star honours.
She partnered Cooley Lancer to victory in the Keysoe Boutique CCI3*-S section C for Lancer Stud owners Marcus and Emma Craggs, remaining on their dressage score of 27.6. Piggy had set the standard in the dressage with a score of 27 aboard Sportsfield Top Notch, on whom she finished eventual fourth.
Seven-year-old Cooley Lancer was purchased as a five-year-old from Richard Sheane’s Cooley Farm in Ireland.
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