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Wellington eventing report: Dargun dares to win *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

Piggy March claims a fourth victory aboard Dargun as he grows in “strength and confidence”, while Tom McEwen enjoys a successful weekend

Wellington, Hants, 28 August–1 September

Only five horses broke the 30 barrier in the dressage in the feature Whickr CCI3*-S, two of whom were ridden by Piggy March. The Northamptonshire rider claimed the eventual honours with Jane Del Missier’s striking chestnut Dargun, a former ride of Emily King.

The pair led from pillar to post after recording a 24.3 first-phase score, and they followed this up with two flawless displays of jumping – the 12-year-old’s big white blaze making him visible across country over the undulations of Wellington Country Park.

Piggy only started riding the son of Vaillant at the beginning of 2020 and this was their fourth victory in quick succession following the easing of lockdown.