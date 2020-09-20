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Izzy Taylor wins Britain’s only CCI4*-L of 2020 as overnight runner-up drops down the order *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

Find out how the final day of action panned out in the CCI4*-L at Burnham Market – and why the runner-up’s preparation was so unusual…

Izzy Taylor achieved the enviable feat of adding nothing to her leading dressage score of 23.2 and winning the only long-format four-star event in Britain in 2020, Barefoot Retreats Burnham Market’s CCI4*-L, on Monkeying Around.

She put in an almost faultless showjumping round on her own and Mark Sartori’s nine-year-old, just giving the final part of the treble combination a little rattle.

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