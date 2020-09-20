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One horse held at Burnham Market CCI4*-L trot-up, plus two withdrawn *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

H&H brings you all you need to know ahead of the last day of four-star action at Burnham Market, including who withdrew their horses from the CCI4*-L before this morning’s trot-up...

All of the top contenders in the CCI4*-L at Barefoot Retreats Burnham Market – the only long-format four-star event on British soil in 2020 – will go forward to the showjumping phase after passing the final horse inspection on Sunday morning.

This is the first time that the Norfolk event has run a CCI4*-L, and the trot-up took place in front of hosts Alec and Emily Lochore’s stable yard with riders, officials and other attendees wearing facemasks.

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