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Investigation continues into financial dealings of major event backer *H&H Plus*
Lucy Elder
19 September, 2020 11:13
H&H has previously reported on the Financial Conduct Authority investigation into London Capital & Finance, a major event backer. We find out the latest, as some compensation is paid out
INVESTIGATIONS continue into the “complicated web of financial inter-relationships” for a former major eventing backer, as the first individuals whose money was tied up in the multi-million-pound case receive compensation.
Administrators for London Capital and Finance (LCF) have told investors they expect to reclaim a minimum of 25% of the £237m invested by bondholders.
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