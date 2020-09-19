{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Investigation continues into financial dealings of major event backer *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

H&H has previously reported on the Financial Conduct Authority investigation into London Capital & Finance, a major event backer. We find out the latest, as some compensation is paid out

INVESTIGATIONS continue into the “complicated web of financial inter-relationships” for a former major eventing backer, as the first individuals whose money was tied up in the multi-million-pound case receive compensation.

Administrators for London Capital and Finance (LCF) have told investors they expect to reclaim a minimum of 25% of the £237m invested by bondholders.

You might also be interested in…