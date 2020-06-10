{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

H&H eventing editor Pippa Roome: Dreaming of happy Bramhams *H&H Plus*

Opinion
Pippa Roome Pippa Roome

We should have reported Bramham this week, but it’s another casualty of Covid-19 as this strange non-season rolls on.

My first Bramham working for H&H was in 2006, when Andrew Nicholson won the CCI3* (now CCI4*-L) on the Jumbo son Henry Tankerville.

It was a controversial year: slippery, firm, inconsistent ground contributed to an influential cross-country course which featured multiple turning questions. Only one of the first nine out in the under-25 section finished and there were more than 20 falls across the CCI3* and under-25 sections.