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Taylor still on top at Burnham Market *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

Find out how Izzy Taylor stayed in the lead in Britain’s only CCI4*-L of the 2020 eventing season – and who withdrew both her top-placed rides

Izzy Taylor maintained the lead she had established after dressage with a clear cross-country round on Monkeying Around in the CCI4*-L at Burnham Market.

She came home six seconds under the time allowed of 10 minutes on her own and Mark Sartori’s nine-year-old, adding nothing to her dressage mark of 23.2. This gives her an advantage of 3.1 penalties over second-placed Nicola Wilson and JL Dublin going into showjumping.

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