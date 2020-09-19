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Two for joy for Taylor *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

The top British rider tops both CCI4* classes at Burnham Market – but which eventer thinks she has got a Paris 2024 Olympics prospect?

Izzy Taylor has two winning chances on Sunday at Burnham Market. Not only does Monkeying Around lead the CCI4*-L class, but Camilla Behren’s lovely eight-year-old Hartacker showjumped clear in the CCI4*-S to remain in first place as well.

“I thought the showjumping was a tough track for eight-year-olds – a tough track anyway, but especially for an eight-year-old who only started competing last year,” said Izzy.

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