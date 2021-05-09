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‘Horrific’ Tom Price case shows need for tougher abuse sentences *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • Tom Price was given the maximum prison sentence available to courts — but this maximum has just gone up significantly. H&H finds out more

    A“HORRIFIC” case of cruelty has shown why tougher sentences are needed as a man with a history of prosecutions for animal mistreatment is jailed for six months.

    Tom Price was found guilty on 32 charges under the Animal Welfare Act, at Merthyr Tydfil Magistrates’ Court last month, and was given the current maximum sentence. He was also banned from keeping any animals for life.

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