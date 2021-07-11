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‘I had goosebumps when I finished’: super stallion does the double at Hartpury CDI *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Nikolas Kröncke repeated Saturday’s success in the NAF Five Star Hartpury CDI inter I with a win in the inter I freestyle on Sunday.

    Riding the 11-year-old Fidertanz stallion Flanell, Nikolas had good reason to be delighted with his score of 77.98% in the freestyle – this was only the German’s second international show for 17 years – his first being Wellington CDI in May.

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