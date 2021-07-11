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‘We had to tone down the rap – slightly’: Richard Davison leads charge on freestyle night at Hartpury CDI *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Richard Davison trounced the opposition to win the grand prix freestyle at the NAF Five Star Hartpury CDI. Richard and his home-bred Lingh son Bubblingh posted 78.04% to top the leaderboard by almost 6%.

    Last-to-go Richard got toes tapping with his popular Gangsta’s Paradise routine, which always provides a refreshing change compared to more traditional choices of freestyle music. 

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