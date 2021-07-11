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Tales from Hartpury CDI: ‘Just because he’s yellow, it doesn’t mean he can’t do it!’ *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Alice Oppenheimer and the buckskin gelding Headmore Diffinity’s eighth place with 68.28% in Friday’s international grand prix at the NAF Five Star Hartpury CDI was the culmination of “so much work from so many people to get him back on the road”.

    Two years ago the 11-year-old suffered an injury in the field which required a year of walking and then six months of rehabbing.

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