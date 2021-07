Alice Oppenheimer and the buckskin gelding Headmore Diffinity’s eighth place with 68.28% in Friday’s international grand prix at the NAF Five Star Hartpury CDI was the culmination of “so much work from so many people to get him back on the road”.

Two years ago the 11-year-old suffered an injury in the field which required a year of walking and then six months of rehabbing.

{"content":"PC9wPgo8cCBkaXI9Imx0ciI+QWxpY2UgZXhwbGFpbmVkOiDigJxIZSBoYWRu4oCZdCBiZWVuIGZlZWxpbmcgcXVpdGUgcmlnaHQg4oCTIGhl4oCZZCBoYWQgYSBiaXQgb2YgYSB2aXJ1cyDigJMgc28gaGUgaGFkIGEgY291cGxlIG9mIHdlZWtzIG9mZiB0byByZWNvdmVyLiBXZSBsaWtlIHRoZW0gdG8gYmUgaG9yc2VzIGFuZCB3ZSBsaWtlIHRoZW0gdG8gZ28gaW4gdGhlIGZpZWxkLCBidXQgb25jZSBoZSBzdGFydGVkIGZlZWxpbmcgYmV0dGVyLCBoZSB3YXMgYSBiaXQgc2lsbHkgYW5kIGhhZCB0b28gbXVjaCBmdW4sIGFuZCB0aGF0IHdhcyB0aGF0LjwvcD4KPHAgZGlyPSJsdHIiPuKAnFRoZSB0ZWFtIGF0IFJvc3NkYWxlcywgbGVkIGJ5IFJhY2hlbCBNdXJyYXksIHdlcmUgYW1hemluZywgYW5kIHNvIHdlcmUgdGhlIHRlYW0gd2VyZSBhdCBbQWxpY2XigJlzIHlhcmRdIEhlYWRtb3JlIFN0dWQgd2VyZSBhbWF6aW5nLCBiZWNhdXNlIHRoZXkgbXVzdCBoYXZlIHNwZW50IGhvdXJzIHVwb24gaG91cnMgaGFuZC13YWxraW5nIGhpbSBhbmQgZG9pbmcgc3RhYmxlIGV4ZXJjaXNlcywgcG9sZSBleGVyY2lzZXMgYW5kIHNvIG9uIHRvIGdldCBoaW0gc3Ryb25nLiBTbyBtdWNoIHdvcmsgZnJvbSBzbyBtYW55IHBlb3BsZSB3ZW50IGludG8gZ2V0dGluZyBoaW0gYmFjayBvbiB0aGUgcm9hZC48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHAgZGlyPSJsdHIiPuKAnEhlIG9ubHkgZGlkIGhpcyBmaXJzdCBzaG93IGJhY2sgYXQgSGlja3N0ZWFkIFByZW1pZXIgTGVhZ3VlIGluIE1heSwgc28gSeKAmW0gb3ZlciB0aGUgbW9vbiB0byBnZXQgcGxhY2VkIGhlcmUuIFRoaXMgd2FzIGhpcyBmaXJzdCBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGdyYW5kIHByaXgu4oCdPC9wPgo8cCBkaXI9Imx0ciI+VGhlIHN0cmlraW5nLWxvb2tpbmcgc29uIG9mIERvbiBQcmltZXJvIHdhcyBicmVkIGJ5IGhpcyBvd25lciwgQ2Fyb2xpbmUgRGliZGVuLCBhbmQgZm9hbGVkIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9mZWF0dXJlcy9hbGljZS1vcHBlbmhlaW1lci1icmVlZGluZy03NDc0MDEiPiBIZWFkbW9yZSBTdHVkLjwvYT48L3A+CjxwIGRpcj0ibHRyIj5BbGljZSBzYWlkOiDigJxDYXJvbGluZSBoYXMgYmVlbiBzbyBwYXRpZW50LCBiZWNhdXNlIGhlIGRpZG7igJl0IHdpbiBhIGxvdCBvbiB0aGUgd2F5IHVwIHRoZSBsZXZlbHMsIGFuZCB3ZSBrZXB0IHRlbGxpbmcgaGVyLCDigJhIZeKAmXMgYSBncmFuZCBwcml4IGhvcnNlLCB3YWl0IHVudGlsIGhl4oCZcyBhdCBncmFuZCBwcml4IGFuZCB0aGVuIGhl4oCZbGwgY29tZSBpbnRvIGhpcyBvd24g4oCTIHdhaXQsIHdhaXQsIHdhaXQu4oCZIFNoZSB0cnVzdGVkIHVzLCBhbmQgaXQgd2FzIHZlcnkgc3BlY2lhbCB0aGF0IHNoZSB3YXMgaGVyZSB0byB3YXRjaCBoaW0u4oCdPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHAgZGlyPSJsdHIiPkhpcyBjb2xvdXIgaXMgYWx3YXlzIGEgdG9waWMgb2YgY29udmVyc2F0aW9uIHdoZW4gQWxpY2UgY29tcGV0ZXMgaGltLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwIGRpcj0ibHRyIj7igJxTb21lIGp1ZGdlcyBzdHJ1Z2dsZSB0byBtYXJrIGhpbSwgYmVjYXVzZSB0aGV5IGxvb2sgYXQgaGltIGFuZCB0aGluaywg4oCYSGUgY2Fu4oCZdCBwb3NzaWJseSBkbyBkcmVzc2FnZSwgYmVjYXVzZSBoZeKAmXMgeWVsbG934oCZLCBidXQgYWN0dWFsbHkgdGhlIHF1YWxpdHkgb2YgdGhlIHdvcmsgaXMgaGlnaCwgYW5kIGhl4oCZcyBzdXBlci10YWxlbnRlZCBhbmQgdGhlcmXigJlzIHNvIG11Y2ggbW9yZSB0byBjb21lIGFzIGhlIGdldHMgc3Ryb25nZXIs4oCdIHNhaWQgQWxpY2UuIOKAnEkgdHJvdHRlZCBwYXN0IHRoZSBqdWRnZSBhdCBNIGFuZCBoZSB3ZW50LCDigJhPaCwgaXTigJlzIG5vdCBiYXkh4oCZIEkgc2FpZCwg4oCYSXTigJlzIG5vdCBjaGVzdG51dCBlaXRoZXIh4oCZPC9wPgo8cCBkaXI9Imx0ciI+4oCcSSB3b25kZXIgaG93IG1hbnkgaG9yc2VzIGF0IGludGVybmF0aW9uYWwgZ3JhbmQgcHJpeCB5b3Ugc2VlIHRoYXQgbG9vayBsaWtlIGhlIGRvZXMg4oCTIHByb2JhYmx5IG5vdCBtYW55LiBIZSBkaWQgYSBtaWRkbGUtdG91ciBDREkgYXMgYSBuaW5lLXllYXItb2xkIGJlZm9yZSBoaXMgaW5qdXJ5LCBhbmQgb25lIG9mIHRoZSBqdWRnZXMgdGhlcmUgY2FtZSB1cCB0byBtZSBhbmQgc2FpZCwg4oCYSGXigJlzIGFjdHVhbGx5IHZlcnkgdGFsZW50ZWQh4oCZIEkgd2FudGVkIHRvIHNheSwg4oCcSnVzdCBiZWNhdXNlIGhl4oCZcyB5ZWxsb3csIGl0IGRvZXNu4oCZdCBtZWFuIGhlIGNhbuKAmXQgZG8gaXQh4oCZPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cCBkaXI9Imx0ciI+4oCcSGXigJlzIGp1c3Qgc28gZnVuIHRvIHJpZGUg4oCTIGhlIGxvdmVzIHRoZSB3b3JrLCBhbmQgaXMgc28gdGFsZW50ZWQgYXQgdGhlIGNvbGxlY3RlZCB3b3JrLiBXZSBjYWxsIGhpbSBhbiBvdmVyZ3Jvd24gcG9ueSDigJMgaGXigJlzIHF1aXRlIGEgY2hhcmFjdGVyIGFuZCBsb3ZlcyBoaXMgZm9vZC4gSXQgd2FzIGxhcmdlbHkgYSBjbGVhciByb3VuZCB0b2RheSwganVzdCBhIGJpdCBncmVlbiwgYnV0IGFzIEkgc2FpZCwgaGXigJlzIGZhaXJseSBuZXcgdG8gdGhlIGxldmVsLiBJIG5lZWRlZCB0byB1c2UgbXkgbGVncyBhIGJpdCBtb3JlIG9uIHRoZSBsYXN0IGNlbnRyZSBsaW5lLCBiZWNhdXNlIGhlIGp1c3Qgd2Fsa2VkIGludG8gdGhlIHBpYWZmZSwgd2hpY2ggd2FzIGEgc2hhbWUgYmVjYXVzZSB0aGUgcGlhZmZlIHdhcyByZWFsbHkgZ29vZCwgYnV0IHRoYXTigJlzIGp1c3QgcmluZyBleHBlcmllbmNlLiBIZSB0cmllZCByZWFsbHkgaGFyZCwgaGUgZG9lc27igJl0IGxldCB5b3UgZG93biwgaGXigJlzIG5vdCBzcG9va3kgb3Igc2lsbHksIGFuZCBpZiBJIGZpbmQgdGhlIHJpZ2h0IGJ1dHRvbnMsIGhlIGp1c3QgZG9lcyBpdC4gSGXigJlzIGEgZ29vZCBib3ku4oCdPC9wPgo8cD4K"}

