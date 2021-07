Olympic silver medallist Fiona Bigwood and Hawtins Delicato took another step towards cementing their partnership by following up grand prix victory with a win in the NAF Five Star Hartpury CDI grand prix special as well.

Fiona, who bought the World Equestrian Games team bronze medallist from Carl Hester in 2020, were second-last to go in the class and scored 72.96% – the pair’s best special score to date — to push Becky Moody and Famke PF into the runner-up slot.

{"content":"PC9wPgo8cCBkaXI9Imx0ciI+RmlvbmEgZXhwbGFpbmVkIHRoYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9wbHVzL25ld3MtcGx1cy9maW9uYS1iaWd3b29kLWhhcnRwdXJ5LWNkaS1ncmFuZC1wcml4LTc1MjM1NiI+c2hlIGZlbHQgdGhpcyBzaG93IGhhcyBtYXJrZWQgYSB0dXJuaW5nIHBvaW50PC9hPiBpbiBoZXIgYnVkZGluZyByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCB0aGUgc2Vuc2l0aXZlIGJ1dCBzdXByZW1lbHkgdGFsZW50ZWQgRGlhbW9uZCBIaXQgc29uLiBIYXZpbmcgYWxyZWFkeSBiZWVuIGxvbmctbGlzdGVkIGZvciB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay90YWcvdG9reW8tMjAyMC1vbHltcGljLWdhbWVzIj5Ub2t5byBPbHltcGljczwvYT4gd2l0aCBEZWwsIEZpb25hIGlzIG5vdyBzZXR0aW5nIGhlciBzaWdodHMgb24gY29tcGV0aW5nIGluIEFhY2hlbiBpbiBTZXB0ZW1iZXIuPC9wPgo8cCBkaXI9Imx0ciI+QmVja3ksIHdobyBzY29yZWQgNzAuODclIHdpdGggSm8gQ29vcGVy4oCZcyAxMS15ZWFyLW9sZCBIb3VzdG9uIHggQ2Fib3VjaG9uIG1hcmUsIHNhaWQ6IOKAnFRoZXJlIHdlcmUgZ29vZCBiaXRzIGFuZCBiYWQgYml0cy4gSXTigJlzIG9ubHkgaGVyIHNlY29uZCBzcGVjaWFsLCBhbmQgc2hlIHdhcyBhIGJpdCBsYWNraW5nIGluIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gdGhlIHBpYWZmZTsgZ29pbmcgZnJvbSB0aGUgd2FsayB0byB0aGUgcGlhZmZlIHNoZSB3YXMganVzdCBhIGxpdHRsZSBtb3JlIGVkZ3kuIFNoZSB3YXMgbW9yZSBjb25maWRlbnQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBvbmUsIGFuZCB0aGUgdGhpcmQgb25lIG9uIHRoZSBjZW50cmUgbGluZSB3YXMgbG92ZWx5LCB1bnRpbCBJIHRyaWVkIHRvIHB1dCBhIGJpdCBtb3JlIGVuZXJneSBpbnRvIGl0LCBhbmQgaXQgd2VudCBhIGxpdHRsZSBiaXQgd3JvbmcuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwIGRpcj0ibHRyIj7igJxCdXQgdGhlIGZ1bmRhbWVudGFsIGJhbGFuY2UgaXMgcmVhbGx5IHN0YXJ0aW5nIHRvIGNvbWUgYmV0dGVyLCBzbyB0aGUgZXh0ZW5zaW9ucyBhbmQgc28gb24sIHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIHJlYWxseSB0ZXN0aW5nIGZvciBoZXIgaW4gdGhlIHBhc3QsIHdlcmUgYSBsb3QgYmV0dGVyLCBhbmQgaGVyIGNoYW5nZXMgd2VyZSBnb29kLjwvcD4KPHAgZGlyPSJsdHIiPuKAnFdlIGhhdmUgdmVyeSBsb3cgbWlsZWFnZSB0b2dldGhlciwgcmVhbGx5OyB3ZSBzdGlsbCBkb27igJl0IGtub3cgZWFjaCBvdGhlciBpbiBhIHNob3cgZW52aXJvbm1lbnQgeWV0LiBTaGXigJlzIGEgcmVhbGx5IGdlbnVpbmUgbWFyZSDigJMgc2hlIGp1c3QgbmVlZHMgdG8gZ2V0IGhlciBjb25maWRlbmNlLuKAnTwvcD4KPHAgZGlyPSJsdHIiPkluIHRoaXJkLCBGaW5sYW5k4oCZcyBNaWthZWxhIFNvcmF0aWUgaXMgaG9waW5nIHRoYXQgaGVyIG1hcmsgb2YgNzAuNDklIHdpdGggSG90IENhc2Fub3ZhIGlzIGVub3VnaCB0byBxdWFsaWZ5IGhlciBmb3IgdGhlIEV1cm9wZWFuIENoYW1waW9uc2hpcHMgaW4gU2VwdGVtYmVyLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwIGRpcj0ibHRyIj5BZnRlciB0aHJlZSB5ZWFycyBpbiB0aGUgVUssIHRoaXMgd2FzIE1pa2FlbGHigJlzIGxhc3QgQnJpdGlzaCBzaG93IOKAkyBzaGUgaXMgbW92aW5nIHRvIHRoZSBOZXRoZXJsYW5kcyBpbiB0d28gd2Vla3PigJkgdGltZS48L3A+CjxwIGRpcj0ibHRyIj7igJxJ4oCZbSBvdmVyd2hlbG1lZCBhbmQgcmF0aGVyIGVtb3Rpb25hbCzigJ0gc2hlIHNhaWQuIOKAnFRoaXMgd2FzIG91ciBhYnNvbHV0ZSBiZXN0IHRlc3QgdXAgdG8gbm93LiBIZSB3YXMgc28gZ29vZCEgSGUgd2FzIHJlYWxseSBzZW5zaXRpdmUgYW5kIHN0aWxsIHdpdGggbWUg4oCTIGl0IGZlbHQgbGlrZSBldmVyeSBzdHJpZGUgd2FzIG1pbmUsIGFuZCBpdCB3YXMgYSBsb3ZlbHkgZmVlbGluZy7igJ08L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cCBkaXI9Imx0ciI+TWlrYWVsYSBoYXMgaGFkIHRoZSAxMi15ZWFyLW9sZCwgd2hvIGlzIGJ5IEJsdWUgSG9ycyBIb3RsaW5lLCBzaW5jZSBoZSB3YXMgdGhyZWUgeWVhcnMgb2xkLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHAgZGlyPSJsdHIiPuKAnEl04oCZcyBhIGxvbmcgam91cm5leSB0byBjb21lIHRvIGdyYW5kIHByaXg7IHRoaXMgaXMgb3VyIGZpcnN0IGludGVybmF0aW9uYWwgZ3JhbmQgcHJpeCzigJ0gc2hlIHNhaWQuIOKAnEnigJltIHZlcnkgcGxlYXNlZCB0aGF0IGl04oCZcyBnb2luZyBpbiB0aGUgcmlnaHQgZGlyZWN0aW9uLCBhbmQgdGhhdCBldmVyeSB0aW1lIGl0IGlzIGdvaW5nIGEgbGl0dGxlIGJpdCBiZXR0ZXIuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHAgZGlyPSJsdHIiPuKAnEhl4oCZcyB2ZXJ5IHdpbGxpbmcsIGFuZCByZWFsbHkgdHJpZXMuIEhl4oCZcyBmb2N1c2VkIGFuZCBhIHJlYWxseSBuaWNlIGNvbXBldGl0aW9uIGhvcnNlLiBUaGUgRXVyb3BlYW5zIGFyZSBvdXIgbWFpbiBnb2FsIHRoaXMgeWVhciwgd2hpY2ggaXMgdmVyeSBleGNpdGluZy7igJ08L3A+CjxwPgo="}

