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Fiona Bigwood extends her dominance in Hartpury CDI grand prix special *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

    • Olympic silver medallist Fiona Bigwood and Hawtins Delicato took another step towards cementing their partnership by following up grand prix victory with a win in the NAF Five Star Hartpury CDI grand prix special as well.

    Fiona, who bought the World Equestrian Games team bronze medallist from Carl Hester in 2020, were second-last to go in the class and scored 72.96% – the pair’s best special score to date — to push Becky Moody and Famke PF into the runner-up slot.

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