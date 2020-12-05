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Fines and confusion for those breaking Covid sport rules *H&H Plus*
Lucy Elder
5 December, 2020 12:20
A number of individuals working in the racing industry have fallen foul of breaching the Covid-19 restrictions on either side of the Irish Sea during November. H&H reviews the cases...
IRISH champion trainer Willie Mullins and two staff have been hit with fines and bans for breaching Covid protocols, while a conditional jockey received a 21-day suspension after failing to weigh in after a win at Taunton.
Mr Mullins’ groom Katie Murphy and stable representative Steve Jones broke racing restriction rules by travelling to Punchestown races on 14 November, having been at Aintree the previous week, and falsified health screening questionnaires.
The Irish Horseracing Regulatory Board’s referrals committee banned both from attending Irish racecourses for three months and fined them €200 (£180) and €400 (£360) respectively. Mr Mullins was fined €2,500 (£2,240) and banned for two weeks.
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