{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
‘Fifth man’ could compete and rider licences are on the cards *H&H Plus*
Lucy Elder
5 June, 2021 11:03
Proposals for changes to the showjumping rules, discussed at the 2021 FEI Sport Forum include the possibility of rider licensing for top-level events, and running both Nations Cup rounds against the clock. H&H listens in and finds out more
THE “fifth man” could be allowed to compete for individual medals at senior Continental showjumping championships in the future as part of a major rules shake-up.
The current situation means that a squad of five horses and riders travel to senior championships, excluding the Olympics, and the team of four is announced at the venue. The fifth person, who is in effect the travelling reserve or “fifth man”, is not allowed to compete in the championship classes, but is there to support the team.
{"content":"PHA+VGhlIHByb3Bvc2FsIHRvIGFsbG93IHRoZSBmaWZ0aCByaWRlciB0byBjb21wZXRlIGluIHRoZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgY2xhc3NlcywgYWZ0ZXIgdGhlIHRlYW0gaXMgZGVjbGFyZWQsIHdhcyBhbm5vdW5jZWQgYXQgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL2ZlaSI+RkVJPC9hPiBTcG9ydHMgRm9ydW0gKDHigJMyIEp1bmUpIGFuZCBhIGZpbmFsIGRlY2lzaW9uIGlzIGV4cGVjdGVkIGF0IHRoZSBnZW5lcmFsIGFzc2VtYmx5IGluIE5vdmVtYmVyLjwvcD4KPHA+4oCcV2UgdGhpbmsgdGhhdCB0byB0YWtlIGEgZmlmdGggYXRobGV0ZSB0byBhIGNoYW1waW9uc2hpcCwgdG8gdGFrZSBhIGhvcnNlIGFuZCBhIHJpZGVyIGZvciBvbmUgd2VlayB0byBoYXZlIHRoZW0ganVzdCBmbG9hdCBhcm91bmQgdGhlIHBsYWNlICYjODIzMDsgd2UgYmVsaWV2ZSB0aGlzIGlzIG5vIGdvb2Qs4oCdIHNhaWQgRkVJIGp1bXBpbmcgZGlyZWN0b3IgTWFyY28gRnVzdMOpLiDigJxJIHRoaW5rIGZvciB0ZWFtIG1vcmFsZSBhbmQgYXZhaWxhYmlsaXR5IG9mIHRoZSBmaWZ0aCBhdGhsZXRlIFt0aGlzIGNoYW5nZV0gaXMgaW1wb3J0YW50LuKAnTwvcD4KPHA+SWRlYXMgc3Vycm91bmRpbmcgYSDigJxsaWNlbmNl4oCdIGZvciBhIHJpZGVyIHRvIGNvbXBldGUgYXQgdG9wLWxldmVsIGV2ZW50cywgZHViYmVkIGEg4oCcY2VydGlmaWNhdGUgb2YgY2FwYWJpbGl0eeKAnSB3ZXJlIGFsc28gcmFpc2VkLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD7igJxBdCB0aGUgbW9tZW50IHdlIGRvbuKAmXQgaGF2ZSBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGlzLCBidXQgdGhlIHF1ZXN0aW9uIGhhcyBiZWVuIHJhaXNlZCBpZiBhIGNlcnRpZmljYXRlIG9mIGNhcGFiaWxpdHkgc2hvdWxkIGJlIGludHJvZHVjZWQgYXMgYSByZXF1aXJlbWVudCBmb3IgYXRobGV0ZXMgdG8gY29tcGV0ZSBpbiB0aGUgbWFpbiBjb21wZXRpdGlvbnMgb2YgYSBDU0k1Kiwgb3IgaW4gb3RoZXIgd29yZHMsIHNob3VsZCB3ZSBpbnRyb2R1Y2UgYSBraW5kIG9mIGxpY2VuY2UgZm9yIGF0aGxldGVzIHRvIGNvbXBldGUgYXQgdG9wLWxldmVsIGV2ZW50cyzigJ0gc2FpZCBGRUnCoCBqdW1waW5nIGNvbW1pdHRlZSBjaGFpcm1hbiBTdGVwaGFuIEVsbGVuYnJ1Y2guPC9wPgo8cD7igJxJbiBwcmluY2lwbGUgd2UgYXJlIGluIGZhdm91ciBvZiBkb2luZyBzbywgc28gd2Ugc2hvdWxkIGludHJvZHVjZSBhIGNlcnRpZmljYXRlIG9mIGNhcGFiaWxpdHkgZm9yIENTSTUqIGV2ZW50cy4gV2UgaGF2ZSB0byBzZWUgd2hlcmUgd2UgcHV0IHRoYXQgaW4gdGhlIHJ1bGVzLuKAnTwvcD4KPHA+VGhlIGNvbmNlcHQgd2FzIGFnYWluIHJhaXNlZCBpbiBsYXRlciBkaXNjdXNzaW9ucywgd2l0aCB0aGUgc3VnZ2VzdGlvbiB0aGF0IGNvbWJpbmF0aW9ucyBtdXN0IGhhdmUgYSBjZXJ0YWluIG51bWJlciBvZiBhY2NlcHRhYmxlIHJlc3VsdHMgYXQgQ1NJMyovQ1NJNCogZ3JhbmRzIHByaXggdG8gYmUgZWxpZ2libGUgdG8ganVtcCBpbiB0aGUgbWFpbiBjb21wZXRpdGlvbnMgYXQgYSBDU0k1Ki48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxUaGUgcGhpbG9zb3BoeSBvZiB0aGUgcnVsZSBzaG91bGQgYmUgdGhhdCB3ZSBhdm9pZCBhdCBhbGwgbGV2ZWxzIGJhZCBwaWN0dXJlcyBvbiB0ZWxldmlzaW9uIGFuZCBzY2FyeSBtb21lbnRzIGluIGNvbXBldGl0aW9uLOKAnSBleHBsYWluZWQgTXIgRnVzdMOpLjwvcD4KPHA+QW5vdGhlciBtYWpvciBwcm9wb3NhbCB3YXMgdG8gcnVuIGJvdGggcm91bmRzIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL25hdGlvbnMtY3VwLXNob3dqdW1waW5nIj5OYXRpb25zIEN1cDwvYT4gY29tcGV0aXRpb25zIGFnYWluc3QgdGhlIGNsb2NrLCByYXRoZXIgdGhhbiB0aW1lIGFsbG93ZWQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VVMgc2hvd2p1bXBpbmcgY2hlZiBk4oCZZXF1aXBlIFJvYmVydCBSaWRsYW5kIHJlc3BvbmRlZCB0byB0aGlzIHN1Z2dlc3Rpb24gYnkgc2F5aW5nOiDigJxJ4oCZbSBub3QgcmVhbGx5IGFnYWluc3QgdGhhdCwgYnV0IEnigJltIG5vdCByZWFsbHkgaW4gZmF2b3VyIG9mIGl0LiBUaGF04oCZcyBhIGxpdHRsZSBiaXQgb2YgYSBjb21wbGljYXRpb24uIEV2ZW4gdGhvdWdoIHdlIGFyZSBlbXBoYXNpc2luZyBzcGVlZCBpbiBvdXIgc3BvcnQsIGp1c3RpZmlhYmx5IHNvLCB0aGUgZmlyc3QgYW5kIHNlY29uZCByb3VuZHMgb2YgYSBOYXRpb25zIEN1cCBhcmUgbm90IGludGVuZGVkIHRvIGJlIHNwZWVkIGV2ZW50cy4gUmlkZXJzIGFyZSBnb2luZyB0aGVyZSBqdW1waW5nIHZlcnkgdG91Z2ggY291cnNlcyB3aXRoIHRoZSBpbnRlbnRpb24gb2YgZ29pbmcgY2xlYW4gYW5kIHRoZXJl4oCZcyBhbiBhcnQgZm9ybSB0byBiZWluZyBqdXN0IHVuZGVyIHRoZSB0aW1lIGFsbG93ZWQu4oCdPC9wPgo8cD5NciBSaWRsYW5kIHZvaWNlZCBzdHJvbmcgb3Bwb3NpdGlvbiBvdmVyIGEgcHJvcG9zYWwgdG8gc3RvcCBjaGFtcGlvbnNoaXAgbWVkYWxsaXN0cyBmcm9tIGF1dG9tYXRpY2FsbHkgcXVhbGlmeWluZyBmb3IgZ3JhbmRzIHByaXguPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcSSB0aGluaywgYXMgYSBjaGVmLCB0aGlzIHdpbGwgc2VyaW91c2x5IHdlYWtlbiBvdXIgYWJpbGl0eSB0byBmaWVsZCB0aGUgYmVzdCB0ZWFtcyBpbiB0aGlzIHNwb3J0LOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxXZSBoYXZlIHRvIHJlbWVtYmVyIHdoZXJlIG91ciBwcmlvcml0aWVzIGFyZSBhbmQgdGhleSBhcmUgaW4gdGhlIE5hdGlvbnMgQ3VwcyBhbmQgdGhleSBhcmUgaW4gdGhlIGNoYW1waW9uc2hpcHMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD7igJxGb3IgdXMgdG8gZmllbGQgYSB0ZWFtIGZvciBhIGNoYW1waW9uc2hpcCwgcGFydGljdWxhcmx5IHRoZSBDb250aW5lbnRhbCBjaGFtcGlvbnNoaXBzLCB0aG9zZSBhcmUgaHVnZSBzYWNyaWZpY2VzIGZvciB0aGUgcmlkZXJzLCB3aG8gaGF2ZSB0byB0YWtlIHRoZWlyIGhvcnNlcyBvdXQgb2YgY29tcGV0aXRpb24gZm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIG1vbnRoIHdoZW4geW91IGFyZSB0YWxraW5nIGFib3V0IGxvZ2lzdGljcy48L3A+CjxwPuKAnExldOKAmXMgbm90IHdhdGVyIGRvd24gdGhlIHNwb3J0IGJ5IGRlLWVtcGhhc2lzaW5nIHRoZSBjaGFtcGlvbnNoaXBzIGFuZCB0YWtpbmcgYXdheSB0aGUgaW5jZW50aXZlIGZvciByaWRlcnMgdG8gZ28gdGhlcmUgYW5kIHRlYW1zIHRvIGZpZWxkIHRoZSBiZXN0IHRlYW1zIGluIGNoYW1waW9uc2hpcHMgYnkgdGFraW5nIGF3YXkgdGhhdCBpbmNlbnRpdmUgb2YgYmVpbmcgYWJsZSB0byBwcmUtcXVhbGlmeSBmb3IgZ3JhbmRzIHByaXhzLuKAnTwvcD4KPGgzPk90aGVyIHByb3Bvc2FsczwvaDM+Cjx1bD4KPGxpPkNvbnNpc3RlbnQgdGltZS1wZW5hbHRpZXMgZm9yIGFsbCByb3VuZHMgYW5kIGNsYXNzZXMsIG9mIG9uZSBwZW5hbHR5IGZvciBlYWNoIHNlY29uZCBvdmVyIHRoZSB0aW1lIGFsbG93ZWQsIHJhdGhlciB0aGFuIGRpZmZlcmVudCBydWxlcyBmb3IgZGlmZmVyZW50IHBoYXNlcy9jbGFzc2VzLjwvbGk+CjxsaT5JbXByb3ZlIGZhaXJuZXNzIG9mIGludml0YXRpb24gcnVsZXMsIHRvIGdpdmUgbW9yZSBzd2F5IHRvIGNvbXB1bHNvcnkgaW52aXRhdGlvbnMgb3ZlciB3aG8gdGhlIG9yZ2FuaXNlciBjaG9vc2VzIHRvIGludml0ZSB3aGVuIGZpbGxpbmcgd2l0aGRyYXdhbCBzcG90cy48L2xpPgo8bGk+U3BsaXQgY29tcGV0aXRpb25zIGlmIG1vcmUgdGhhbiAxMDAgc3RhcnRlcnM6IG9yZ2FuaXNlcnMgdG8gcHJvdmlkZSAyMDAlIG9mIHRoZSBwcml6ZSBtb25leSBhbmQgc3BsaXQgZXZlbmx5IGFjcm9zcyBib3RoIHNlY3Rpb25zLjwvbGk+CjxsaT5HcmFuZCBwcml4IHN0YXJ0aW5nIG9yZGVyIHRvIGJlIHdlaWdodGVkIG1vcmUgaW4gZmF2b3VyIG9mIG1lcml0IG9mIHBlcmZvcm1hbmNlIGF0IHRoYXQgc2hvdywgcmF0aGVyIHRoYW4gd29ybGQgcmFua2luZy48L2xpPgo8bGk+4oCcRXZlbiB1cCB0aGUgZmllbGTigJ0gYXQgeW91dGggRXVyb3BlYW5zIGJ5IHRha2luZyB0aGUgYmVzdCB0aHJlZSBzY29yZXMgZnJvbSBmb3VyIHJpZGVycywgaW5zdGVhZCBvZiBmaXZlLCB3aGljaCBjdXJyZW50bHkgZ2l2ZXMgc3Ryb25nZXIgbmF0aW9ucyBhbiBhZHZhbnRhZ2UuPC9saT4KPGxpPgo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5ob3JzZWFuZGhvdW5kLmNvLnVrL3RhZy90b2t5by0yMDIwLW9seW1waWMtZ2FtZXMiPk9seW1waWM8L2E+IGFuZCBXb3JsZCBDaGFtcGlvbnNoaXAgbWVkYWwgd2lubmVycyB0byBiZSBpbnZpdGVkIHRvIENTSXMgb24gYSBzdGFnZ2VyZWQgdGltZWxpbmUsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgbWVkYWwgdGhleSB3b24uPC9saT4KPC91bD4KPHA+Cg=="}
You might also be interested in…
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}