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Graham Fletcher: How to reinvent the Nations Cup *H&H Plus*

Opinion
Graham Fletcher Graham Fletcher

H&H’s showjumping columnist on how Nations Cups could be made more entertaining

International shows in Europe are being deluged with entries, with between 100 and 200 starters across the board from 1.10m competitions to the 1.50m ranking classes.

No international shows are happening in England, while Scotland and Wales have their hands tied by their respective governments’ agendas.

There are not even any international shows on the horizon in England, and that’s especially disappointing when vast numbers of riders have left these shores to compete abroad. I said previously that there would be an exodus. At the moment, it’s looking more like mass emigration.

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