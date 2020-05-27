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Graham Fletcher: Let’s follow Germany’s lead when shows restart *H&H Plus*
Graham Fletcher
27 May, 2020 15:00
Our showjumping columnist reflects on what British centres can learn from the first show to have taken place since lockdown in Germany and how generous riders at the top of their game can be with their time to everyone’s benefit...
When will competitions start again in the UK? That’s the question everyone’s asking, especially when a three-day show has run successfully in Germany.
Organised by Holger Hetzel, it had all the correct measures in place, including one groom to two horses, and using American-style warming-up.
This involves four practice jumps, each with four wings, in the collecting ring. Riders are called in with five horses to go. They can use the whole area to ride round but can only use one jump each – which becomes “their” jump.
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