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Plans for more sport as Wales and Scotland get under way *H&H Plus*
Becky Murray
11 August, 2020 16:00
As equestrian competition gets underway in Scotland and Wales, H&H looks at the restrictions that are in place and what this means for show organisers, riders and their support teams...
As more competition gets the nod, riders have been urged to support local venues to ease the economic impact of Covid-19.
Under Scottish government guidance, outdoor competition can run without travel restrictions but those competing must operate in bubbles of up to five households, with a maximum of 15 people per bubble. Under Welsh government guidelines, competition may run, but is limited to 30 participants.
Horsescotland chairman Grant Turnbull told
H&H the Scottish government announcement on competition was a huge relief.
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