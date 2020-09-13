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FEI rider rep resigns over international sport’s resumption during pandemic *H&H Plus*

Pippa Cuckson Pippa Cuckson

The veteran endurance rider, who became the public face of the FEI endurance temporary committee tasked with cleaning up the sport, has resigned from his post saying his own “code of ethics” is in conflict with the FEI’s Covid-19 policies...

Tarek Taher, elected rider representative on the FEI endurance temporary committee (ETC), has resigned in protest over the resumption of global sport during the Covid-19 pandemic.

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