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Charlotte Dujardin crowned British national champion for 2020 *H&H Plus*
Polly Bryan
22 December, 2020 17:26
The judges at Hartpury were treated to top-class dressage as the riders competed for the title of 2020 British national champion – with Charlotte claiming the top two places on the podium
Charlotte Dujardin produced two outstanding performances on Emma Blundell’s Mount St John Freestyle at the Lemieux National Grand Prix Championships this week, to take the title of British national champion for 2020.
Charlotte, who
last won this title in 2015 on Barolo, kicked off her campaign in style with a plus-83% grand prix test on the 11-year-old Fidermark mare, on Monday evening (21 December). A day later, she pulled off a stunning freestyle to earn 90.2% – the combination’s highest score to date and Charlotte’s first plus-90% score since Valegro. A total of 173.24 across her two tests was enough to secure the national champion title.
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