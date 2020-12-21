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Charlotte Dujardin makes strong opening bid for national championship title *H&H Plus*
Polly Bryan
21 December, 2020 20:02
Find out who the main contenders are for the 2020 national grand prix championship title, after an exciting opening day of competition at Hartpury
Charlotte Dujardin claimed a decisive grand prix victory on day one of the Lemieux National Grand Prix Championship at Hartpury today (21 December).
Charlotte and Emma Blundell’s
Mount St John Freestyle shot to the top of the leaderboard with 83.04% for their stuning grand prix, only narrowly falling short of their all-time personal best, 83.29%, which they achieved at Keysoe in October this year.
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