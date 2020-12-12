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H&H interview: Sonnar Murray-Brown — the grand prix dressage rider told he would never ride again after a devastating car crash *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

The international dressage rider tells Polly Bryan how he has rebuilt his career following catastrophic injury

On 25 January 2009, Sonnar Murray-Brown had the world at his feet. He was 20 years old and had just won the young rider team test at the Addington High Profile show riding Catherston Liberator, almost two years into a successful apprenticeship with Jennie Loriston-Clarke. But the next day, his life changed forever when he was involved in a devastating car crash.

“We were on our way to buy ice cream, can you believe it,” Sonnar, now 32, tells me, smiling ruefully as he thinks back to that day. “I was the front passenger, my boyfriend at the time was driving and he lost control on a country road at 60mph. The car spun and we hit another car coming the other way head on. I remember waking up on the grass verge and wondering why my hair was wet and why someone was cutting off my trousers. I didn’t realise I had broken both my legs.”

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