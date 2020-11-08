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Meet Charlotte Dujardin’s exciting dressage prospect *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

The bouncy little chestnut – nicknamed Pumpkin – looks all set to be Charlotte Dujardin’s next superstar. Polly Bryan finds out more about him

Rider Charlotte Dujardin

“I first saw Pumpkin aged five while I was doing a symposium in the USA in 2016, and I instantly fell in love with him. He wasn’t actually supposed to be there at all, but one horse had gone lame and he was the stand-in horse. I managed to strike a deal to buy him, and now I’m very lucky to co-own him with my good friend Renai Hart.

“Carl [Hester] was originally meant to buy a share in him, too, but pulled out because he thought he was too small at 16hh. I said, ‘Just wait until you see him go’, and Pumpkin proved Carl very wrong!

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