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Waverley Stud: breeding quality over quantity *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

H&H’s Polly Bryan meets Waverley Stud’s Sara Longworth, and finds a shrewd breeder whose modest operation is punching above its weight...

QUALIFYING a horse for the World Breeding Championships is a huge achievement for any breeder, let alone someone who only breeds a handful of horses per year. So it is especially impressive that not one but two of the British horses who appeared on the selection list last autumn carried the Waverley Stud prefix: Waverley Fellini, selected for the five-year-old championship, and Waverley Dante, reserve in the seven-year-old category.

Of course, the championships themselves, scheduled for December 2020 in Verden, were cancelled due to the rapidly escalating second wave of the coronavirus pandemic, but this should not detract from the achievements of Waverley Stud and its savvy owner Sara Longworth, for whom this recognition capped a “phenomenal” year.

Also published in H&H magazine, on sale 18 March 2021

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