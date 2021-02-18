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Breeding against the odds: how the industry has coped and adapted during Covid-19 *H&H Plus*
Alice Collins
18 February, 2021 12:00
The coronavirus pandemic has turned the world on its head. Alice Collins investigates how breeders have fared, and the impact Covid-19 has had on the market
Life as we know it is on hold, at least for now. But when breeders make their decisions, they’re required to look to the following year. So how do they think the pandemic has shifted the landscape and what might come next?
Many in the breeding world have been forced to adapt in this torrid time, exing to new ways of working or selling. One of those is Emma Blundell of Yorkshire-based dressage stud Mount St John. Covid-19 came knocking for Emma, who was laid low by the virus in March and had to postpone many 2020 plans.
“We pivoted to an online auction for the first time,” she says. “Though it was later than we’d planned due to my illness.”
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