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Research finds cause of many failed equine pregnacies *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

A key cause of the loss of early pregnancies in horses has been identified. H&H hears from those involved in the research to find out more, as well as veterinary experts in their fields to understand the wider implications of the findings...

A chromosomal defect is the cause of many equine pregnancies’ early failure, it has been found, in a discovery that could lead to new diagnostic testing.

Researchers from the Royal Veterinary College (RVC) found that aneuploid pregnancies, where the number of chromosomes is abnormal with a copy of a whole chromosome duplicated or lost, is a key cause of pregnancy loss within the first two months. Early miscarriage has been difficult for vets to manage as its cause is often unknown.

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