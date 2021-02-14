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Starting young horses: the secrets to success from some of the industry’s best *H&H Plus*

Alice Collins Alice Collins

A sound foundation is essential for young horses, regardless of which discipline they follow. Alice Collins finds out how the Billy babies start out

Having backed over 1,000 of them over the past quarter-century, Will Plunkett (pictured throughout) is well versed in starting young horses. He gives 50 Billy Stud three-year-olds their basic training every year.

“I’ve broken horses for everything; eventing, showjumping, dressage, Arabs, for racing – even a Shire horse,” says Will.

His diverse CV is testament to Pippa and William Funnell’s firm belief that an all-round education is crucial, regardless of the horse’s intended use.

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