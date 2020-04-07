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H&H Hero to Hero: Charlotte Dujardin and Carl Hester *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

Charlotte Dujardin shot to Olympic glory in 2012 with Carl Hester’s Valegro, and the pair, who still work together at Carl’s Gloucestershire base, have transformed the face of British dressage. In this article, first published in Horse & Hound‘s 135th anniversary issue, we listen in as the pair share some of their favourite memories — and a laugh...

Charlotte: Carl, you’ve inspired me so much with your riding and your mentality, but who was your biggest inspiration when you were growing up?

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